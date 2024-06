Chefe da UNRWA diz que Israel bombardeou escola em Gaza sem 'aviso prévio'

O diretor da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmou nesta quinta-feira (6) que Israel lançou um bombardeio sem "aviso prévio" contra uma de suas escolas em Gaza, onde milhares de deslocados se refugiavam.

"Outra escola da UNRWA transformada em refúgio atacada, desta vez em Nuseirat", no centro da Faixa de Gaza, escreveu Lazzarini em mensagem na rede social X.

As forças israelenses não deram nenhum "aviso prévio, nem aos deslocados nem à UNRWA", acrescentou, garantindo que a agência "compartilha as coordenadas de todas [as suas] infraestruturas [incluída esta escola] com o Exército israelense e as demais partes do conflito".