Candidato de ultradireita sofre ataque na Alemanha

Candidato da AfD foi ferido por estilete ao confrontar homem que arrancava cartazes de campanha. Suspeito foi preso e apresentaria sinais de doença mental. Agressão ocorre em meio a série de atentados na AlemanhaA polícia alemã disse na quarta-feira (05/06) que um candidato às eleições locais do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) foi ferido na noite de terça-feira na cidade de Mannheim, oeste do país, ao confrontar um homem que estava retirando cartazes de campanha da sigla afixados em locais públicos. Um suspeito de 25 anos foi preso e levado a um hospital psiquiátrico, por ter demonstrado "sinais claros de doença mental", segundo a polícia, que afirmou ainda que o hoje aparentemente não sabia que a vítima, Heinrich Koch, é um político da AfD. O incidente ameaçou inflamar as tensões na Alemanha antes das eleições locais e para o Parlamento Europeu nesta semana, após um esfaqueamento fatal em uma manifestação anti-islâmica na semana passada na mesma cidade de Mannheim. A polícia disse que foi alertada sobre um homem que estava retirando cartazes no distrito de Rehinau, na noite de terça-feira. "Um político da AfD, que também havia tomado conhecimento do incidente, perseguiu o suspeito", disse a polícia. O suspeito teria então "ferido o político da AfD com um estilete ", disse a polícia. O homem fugiu do local, mas depois foi preso sem resistência pela polícia por volta das 22h30 (horário local). Koch foi levado para o hospital, ferido na orelha e na barriga, mas os ferimentos não representavam risco de vida, informou a polícia. Série de ataques em campanha política A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, condenou o ataque. "Desejo ao homem ferido uma boa e completa recuperação e agradeço à polícia por sua rápida intervenção", disse ela. "Jamais há qualquer justificativa para a violência." Uma série de ataques contra políticos em campanha tem abalado a Alemanha nos últimos dias. Na última sexta-feira, um policial de 29 anos foi esfaqueado durante um comício de ultradireita e anti-islâmico também em Mannheim, tendo morrido dois dias depois devido a seus ferimentos. As autoridades alemãs disseram ter encontrado indícios claros de que o suposto autor do atentado, um afegão, é extremista islâmico. O homem havia investido contra outros participantes do evento, tendo ferido outras cinco pessoas antes de atingir o policial. No mês passado, Matthias Ecke, eurodeputado do partido social-democrata do chanceler federal alemão, Olaf Scholz, foi atacado por um grupo de jovens enquanto colava cartazes eleitorais na cidade de Dresden, no leste do país. Poucos dias depois, a ex-prefeita de Berlim Franziska Giffey foi atingida na cabeça e no pescoço com uma sacola contendo objetos duros quando visitava uma biblioteca na capital. Também em maio, um deputado estadual da AfD no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental sofreu um ferimento na cabeça após ter um cinzeiro de vidro arremessado contra si em um bar na cidade de Schwerin. Uma deputada do Partido Verde foi agredida também em maio passado durante um evento de campanha em Göttingen, na Baixa Saxônia, por homem de 66 anos, tendo sofrido lesões leves nos braços. md (DPA, AFP)