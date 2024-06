Biden diz em aniversário do Dia D que democracia está em perigo por Guerra na Ucrânia

"Vivemos em uma época em que a democracia corre mais perigo no mundo do que em qualquer outro momento desde o final da Segunda Guerra Mundial", afirmou Biden.

Na França, o rei Charles III recordou com o mais profundo senso de gratidão os soldados aliados e os civis franceses que perderam a vida durante o Desembarque da Normandia, assim como a coragem da resistência francesa. "As nações livres devem se unir para se opor à tirania", afirmou.

Trudeau declarou, por sua vez, que a democracia está sendo "ameaçada por agressores que querem redesenhar fronteiras".

A grande ausente dessas cerimônias é a Rússia. Apesar do alto preço que pagou a União Soviética na vitória final (27 milhões de mortos civis e militares), o presidente Vladimir Putin não foi convidado, ao contrário do que aconteceu há 10 anos.

Críticas veladas a Trump

A fala do atual presidente é direcionada ao ex-presidente e atual rival pela campanha eleitoral em 2024 Donald Trump. O comentário do presidente democrata foi um lembrete de que os compromissos americanos pelo mundo estão em jogo durante as eleições deste ano nos EUA.

A possibilidade do retorno de Trump à Casa Branca deixou muitos líderes do continente temerosos de que a unidade transatlântica, que foi selada em sangue no Dia D e fortalecida em resposta à invasão russa da Ucrânia, poderia se desgastar ou até mesmo se romper. Trump, o provável nomeado republicano, disse que não defenderia aliados europeus que estão "inadimplentes" em seus próprios gastos com segurança.