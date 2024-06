Bandeira do arco-íris é recolocada em prédio de governo no México após protestos

A bandeira do arco-íris, que representa a comunidade LGBTQIA+, foi recolocada nesta quinta-feira (6) em um edifício do governo do México depois de ser arrancada e destruída, o que provocou a indignação desse coletivo, cujo protesto derivou em vandalismo.

As manifestações começaram na quarta-feira, depois que membros do sindicato do Instituto do Fundo Nacional de Habitação para os Trabalhadores (Infonavit) rasgaram uma imensa bandeira do arco-íris que foi colocada nessa agência do governo na Cidade do México por ocasião do mês do orgulho LGBTQIA+.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em imagens difundidas pela imprensa mexicana, várias pessoas aparecem rasgando a bandeira que foi colocada em um dos muros do edifício.