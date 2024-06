Aumento do nível do mar ameaça praias históricas do 'Dia D' na França

Enquanto a França marca os 80 anos do desembarque das forças aliadas nas praias da Normandia, esse litoral histórico se depara com uma nova ameaça: o aumento do nível do mar, relacionado às mudanças climáticas.

Em mais de 100 quilômetros da costa da Normandia há resquícios do dia 6 de junho de 1944, incluindo bunkers, navios encalhados e outros vestígios dos primeiros passos das tropas aliadas em sua missão para libertar a Europa Ocidental da ocupação nazista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, o mar por onde cerca de 150.000 soldados dos exércitos aliados realizaram a maior invasão marítima da história ameaça esses mesmos sítios históricos.