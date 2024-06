Aliança de esquerda supera extrema direita holandesa nas eleições europeias (boca-de-urna)

O ex-comissário europeu Frans Timmermans superou o líder da extrema direita Geert Wilders nas eleições europeias desta quinta-feira (6) nos Países Baixos, de acordo com uma pesquisa de boca-de-urna.

A aliança formada pela Esquerda Verde e o Partido do Trabalho, de Timmermans, conquistou oito cadeiras, à frente de Wilders e seu Partido pela Liberdade (PVV), com sete, indicou a pesquisa da emissora nacional NOS.

As pesquisas de opinião previam uma vitória do PVV, um dos principais expoentes da extrema direita no bloco de 27 países.