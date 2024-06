Zverev vence De Minaur e vai enfrentar Ruud na semifinal de Roland Garros

Após precisar de cinco sets para avançar nas duas rodadas anteriores, o alemão Alexander Zverev teve uma partida um pouco mais tranquila nas quartas de final, em que venceu por 6-4, 7-6 (7/5) e 6-4 o australiano Álex De Minaur, nesta quarta-feira (5) no torneio de Roland Garros, em Paris.

Zverev, quarto do ranking da ATP, vai enfrentar nas semifinais o norueguês Casper Ruud (7º), vice-campeão nas duas últimas edições e que nem precisou disputar as quartas de final devido à ausência do tenista que seria seu adversário, o até então número 1 do mundo Novak Djokovic, que na terça-feira desistiu de continuar na competição devido a uma lesão no joelho.

