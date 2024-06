Trump enfrenta primeiro teste eleitoral após sentença em julgamento

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrentou na terça-feira (4) os eleitores republicanos pela primeira vez como um criminoso durante as últimas primárias estaduais para a nomeação presidencial de 2024, na qual continua arrebatando votos.

O magnata já garantiu a nomeação republicana para competir com o presidente, o democrata Joe Biden, o que significa que as votações em Montana, Nova Jersey, Novo México e Dakota do Sul são apenas uma formalidade.

No entanto, alguns observadores políticos questionaram se os eleitores republicanos ficariam decepcionados com Trump depois de ele ter sido considerado culpado na semana passada por falsificar registros comerciais para evitar um escândalo sexual na reta final da campanha de 2016 que o levou à Casa Branca.