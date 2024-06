Tribunal de Apelações da Geórgia suspende caso sobre interferência eleitoral de Trump

O Tribunal de Apelações da Geórgia suspendeu nesta quarta-feira (5) todos os procedimentos relacionados ao caso de interferência eleitoral contra o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e os outros corréus, neste estado do sul do país, enquanto aguarda o resultado de um recurso interposto pelo magnata.

Trump, de 77 anos, é acusado de participar de uma conspiração criminosa para anular o resultado das eleições de 2020 na Geórgia, onde o democrata Joe Biden venceu por cerca de 12 mil votos.

Em março, o juiz encarregado do processo rejeitou uma tentativa de Trump e de vários outros réus de desqualificar a promotora distrital que apresentou as acusações, após revelações de que ela mantinha um relacionamento romântico com o advogado que contratou para acompanhar o caso.