Republicanos barram projeto de lei para proteger acesso a contraceptivos nos EUA

Os republicanos no Senado dos Estados Unidos bloquearam nesta quarta-feira (5) um projeto de lei que reconhecia o direito legal à contracepção, apresentado como parte do esforço democrata para destacar as ameaças às liberdades reprodutivas como um tema-chave da campanha para as eleições presidenciais de novembro.

A lei buscava garantir o direito a obter e usar preservativos, DIUs e outros métodos contraceptivos, além de permitir aos profissionais de saúde receitá-los sem a interferência do governo.

Segundo uma pesquisa recente da Kaiser Family Foundation, um a cada cinco adultos americanos teme que o acesso aos contraceptivos seja "um direito ameaçado, suscetível de ser anulado", após as restrições ao aborto em alguns estados conservadores.