Queniano recordista mundial dos 10.000m é suspenso por 6 anos por doping

Segundo o tribunal do órgão antidoping, "as anomalias no passaporte biológico se devem, provavelmente, à manipulação sanguínea, não há outra explicação possível".

O passaporte biológico serve para fazer um acompanhamento das variantes biológicas selecionadas durante um longo período, o que permite punição sem exame antidoping em caso de unanimidade em um painel de especialistas.

Kipruto, de 24 anos, era uma expoente do atletismo queniano: conseguiu a medalha de bronze nos 10.000m do Mundial de Doha 2019 e no ano seguinte bateu o recorde da prova em Valência (Espanha), com o tempo de 26 minutos e 24 segundos.

Estes resultados serão anulados, explicou a AIU, que decidiu retirar todas as marcas do queniano entre 2 de setembro de 2018 e 11 de maio de 2023. Ele está suspenso até maio de 2029.