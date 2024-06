Putin ameaça entregar armas de longo alcance para atacar alvos ocidentais

O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou nesta quarta-feira (5) entregar armas de longo alcance em áreas onde as potências ocidentais poderiam ser alvos de ataques, caso essas potências forneçam esse tipo de armamento à Ucrânia. As declarações de Putin, pronunciadas em uma rara coletiva de imprensa com meios de comunicação estrangeiros em São Petersburgo, ocorrem após os Estados Unidos e vários países europeus autorizarem a Ucrânia a usar, sob certas condições, as armas que lhe entregam para atacar território russo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Se alguém pensa que é possível fornecer essas armas a uma zona de guerra para atacar nosso território [...] por que não temos o direito de enviar armas do mesmo tipo para regiões do mundo onde serão atingidas instalações sensíveis de países que agem contra a Rússia?", questionou Putin.

"Ou seja, a resposta pode ser assimétrica. Vamos pensar sobre isso", declarou aos jornalistas. O presidente, de 71 anos, classificou, no entanto, como "bobagens" as alegações de que a Rússia planeja atacar os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Não procurem nossas ambições imperiais. Elas não existem", sublinhou.

"Entregar armas a uma zona de guerra sempre está errado. Ainda mais se quem o faz não só entrega as armas, mas também as controla. Isso é um passo muito sério e muito perigoso", acrescentou o chefe do Kremlin. O presidente russo citou a Alemanha e afirmou que quando os primeiros tanques fornecidos por Berlim "apareceram em solo ucraniano, provocou uma comoção moral e ética na Rússia". "Quando dizem que haverá mais mísseis que alcançarão objetivos em território russo, isso destrói definitivamente as relações russo-alemãs", disse em referência às autoridades desse país. A Alemanha autorizou a Ucrânia a usar suas armas contra objetivos militares na Rússia para se defender dos ataques lançados, em particular, na província de Kharkiv, anunciou o porta-voz do chefe de governo alemão no final de maio. - Baixas militares - Durante a coletiva de imprensa, Putin insistiu que seu país "não começou a guerra contra a Ucrânia" e culpou a revolução pró-ocidental de 2014 por isso. "Todo mundo pensa que a Rússia começou a guerra na Ucrânia. Gostaria de sublinhar que ninguém no Ocidente, na Europa, quer lembrar como essa tragédia começou", disse.

O presidente russo se recusou a fornecer o número de baixas russas no campo de batalha nos mais de dois anos de conflito, limitando-se a dizer que as da ex-república soviética eram cinco vezes superiores. "Se falarmos de perdas irrecuperáveis, a proporção é de um para cinco", disse. O tema das baixas militares é extremamente delicado na Rússia, onde qualquer crítica ao conflito é proibida e onde "divulgar informações falsas" sobre o Exército implica uma pena máxima de 15 anos de prisão.