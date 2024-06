Mohammad Hammud estava em casa com sua esposa em uma aldeia na fronteira sul do Líbano quando Israel bombardeou a área no início do ano. Em seguida, percebeu que aquele era um ataque diferente.

Israel é acusado de usar fósforo branco em ataques no sul do Líbano

Chefe da ONU pede ação contra as energias fósseis enquanto mundo bate novo recorde de calor

Os humanos representam o mesmo "perigo" para o planeta que "o meteorito que exterminou os dinossauros", declarou nesta quarta-feira (5) o secretário-geral da ONU, António Guterres, depois de saber que o mundo bate recordes de calor há doze meses.

PARIS:

Aquecimento global aumenta em 'ritmo sem precedentes', alertam cientistas

O aquecimento global causado pelas atividades humanas acelera a um "ritmo sem precedentes" enquanto a margem para conter o aumento de temperaturas a +1,5 ºC diminui, advertiram pesquisadores em um estudo publicado nesta quarta-feira (5).

HAVANA:

Abrir uma conta nos EUA? Mais dúvidas do que esperança entre empreendedores cubanos

Lauren Fajardo e suas duas sócias, três empreendedoras do mundo da moda em Cuba, esperaram muito para ter a oportunidade de abrir uma conta bancária nos Estados Unidos que lhes facilitasse a importação de tecidos e outros materiais para o seu negócio.

NOVA DÉLHI:

Aliança liderada por Modi aceita formar o próximo governo da Índia

O partido nacionalista Bharatiya Janata (BJP) do primeiro-ministro Narendra Modi aceitou, nesta quarta-feira (5), formar um governo na Índia com os seus aliados da coalizão, um dia depois dos resultados apertados nas eleições legislativas.

(Índia eleições política Parlamento, 710 palavras, já transmitida)

PLUMELEC:

Macron elogia 'espírito de sacrifício' na abertura das cerimônia dos 80 anos do 'Dia D'

O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou nesta quarta-feira (5) o "espírito de sacrifício" dos militares na abertura dos três dias de cerimônias de celebração dos 80 anos do Desembarque dos Aliados nas praias de Normandia, nas quais também participarão Estados Unidos e Ucrânia.

(França EUA história conflito Rússia guerra Ucrânia, 826 palavras, já transmitida)

OUISTREHAM:

Veteranos britânicos atravessam Canal da Mancha 80 anos depois do 'Dia D'

"Não é só sobre mim. São todos heróis", diz John Mines, após cruzar o Canal da Mancha em uma balsa, junto a outros 28 veteranos britânicos que estiveram no Desembarque dos Aliados nas praias de Normandia, para comemorar os 80 anos desta titânica operação militar.

(GB história França cerimônia guerra, 470 palavras, já transmitida)

MADRI:

Princesa das Astúrias premia cientistas do medicamento Ozempic

Cinco especialistas dos Estados Unidos, Canadá e Dinamarca, cujos estudos levaram ao desenvolvimento de medicamentos para combater a diabetes e a obesidade, como o Ozempic, foram premiados nesta quarta-feira (5) na Espanha com o Prêmio Princesa das Astúrias de Pesquisa Científica.

(Espanha prêmio, 430 palavras, já transmitida)

BINIBECA VELL:

Ilhas Baleares querem frear o turismo em massa

Todos os anos, quase 800.000 turistas visitam as ruas estreitas de Binibeca Vell, uma pequena cidade da ilha espanhola de Menorca banhada por uma enseada azul turquesa. "É muito" para 200 habitantes, afirma Óscar Monge, que gostaria de ter "mais tranquilidade".

(Espanha restaurante turismo, 450 palavras, já transmitida)

IMOTSKI:

Pequena cidade croata constrói escultura de um Mercedes para homenagear seus emigrantes

Os golpes de cinzel estão ecoando na pequena cidade croata de Imotski poucos dias antes da inauguração de seu novo monumento: uma Mercedes em tamanho natural, um tributo a milhares de trabalhadores que emigraram em busca de uma vida melhor e voltaram ao volante de um Mercedes.

(Croácia história Mercedes lazer migração, 490 palavras, já transmitida)

CABO CANAVERAL:

Boeing lança com sucesso sua primeira nave tripulada rumo à Estação Espacial Internacional

A espaçonave Starliner, da gigante da aviação Boeing, decolou com sucesso nesta quarta-feira (5) do sudeste dos Estados Unidos em direção à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), transportando astronautas a bordo pela primeira vez, depois de duas tentativas anteriores terem sido frustradas logo após o lançamento.

(Boeing espaço Starliner, 644 palavras, já transmitida)

ISLA FUERTE, Colômbia:

Museu submarino protege os corais no Caribe colombiano

Um casal de ceramistas dá os últimos retoques em esculturas que serão instaladas no fundo do mar. Seu destino será o Caribe colombiano, onde um museu submarino protege os arrecifes de coral ameaçados pelo turismo e pelas mudanças climáticas.

(Colômbia meio-ambiente turismo oceano, 732 palavras, já transmitida)

PARIS:

Plataforma Disney+ lança série sobre lenda da moda Karl Lagerfeld

Depois de "Balenciaga" e di "The New Look", o desfile de séries sobre a alta costura continua com a chegada, na sexta-feira, à Disney+, de "Becoming Karl Lagerfeld", produção muito aguardada sobre a ascensão deste ícone da moda.

Por Aurélie CARABIN

Por Aurélie CARABIN

(França literatura streaming televisão gente moda mídia, Apresentação, 500 palavras, ser transmitida)

PARIS:

Paris dá as boas-vindas aos Jogos Olímpicos

Do famoso cabaré Moulin Rouge às pistas do aeroporto Paris-Charles de Gaulle, passando pelo Palácio de Versalhes, os fotógrafos da AFP foram ao encontro dos franceses que receberão os milhões de visitantes para os Jogos Olímpicos de Paris.

