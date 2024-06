Israel é acusado de usar fósforo branco em ataques no sul do Líbano

Mohammad Hammud estava em casa com sua esposa em uma aldeia na fronteira sul do Líbano quando Israel bombardeou a área no início do ano. Em seguida, percebeu que aquele era um ataque diferente.

"O uso extensivo de fósforo branco por Israel no sul do Líbano coloca os civis em sério risco e contribui para o deslocamento de civis", declarou a Human Rights Watch em relatório divulgado nesta quarta-feira (5).

A organização disse ter "verificado o uso de munições de fósforo branco pelas forças israelenses em pelo menos 17 municípios do sul desde outubro", incluindo cinco casos em áreas residenciais.

Fotos da AFP tiradas entre outubro e abril mostram consistentes colunas de fumaça com fósforo branco.

O Exército israelense afirmou no início do conflito que seus procedimentos exigem que as munições de fósforo branco "não sejam utilizadas em áreas densamente povoadas, com certas exceções" e que esta medida é cumprida e "vai além do que é exigido pelo direito internacional".

- "Asfixia" -

A Agência Nacional de Notícias do Líbano tem relatado frequentes bombardeios israelenses com fósforo branco, por vezes causando incêndios. Acrescentou ainda que no dia 28 de janeiro, "projéteis de fósforo caíram entre as casas" em Hula depois que a "artilharia inimiga" atacou a cidade.

Hammud contou que naquele dia, ele e sua esposa foram internados em um hospital em Mais al Jabal, onde precisaram receber oxigênio.

A unidade médica relatou que quatro civis foram internados sob cuidados intensivos por "asfixia e grave dificuldade respiratória devido ao fósforo branco".