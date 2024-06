Homem com transtornos mentais ataca candidato de extrema direita na Alemanha

O partido de extrema direita da Alemanha, AfD, disse nesta quarta-feira (5) que o seu candidato nas eleições municipais foi atacado com uma faca em Mannheim, no oeste do país, que, segundo a polícia, foi obra de um homem com transtornos mentais.

"Segundo os resultados iniciais da investigação, não há provas concretas de que o suspeito soubesse durante seu ataque que a vítima era membro da AfD", disse a polícia em um comunicado.

O suposto autor, de 25 anos, estava destruindo cartazes eleitorais na noite de terça-feira quando um membro da AfD começou a persegui-lo, indicou a polícia.