Exército israelense reivindica ataque contra escola da ONU em Gaza que 'abrigava base do Hamas'

O Exército israelense indicou nesta quinta-feira (6, noite de quarta em Brasília) que bombardeou uma escola da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) que abrigava "uma base" do movimento islamista Hamas.

"Caças do Exército [...] realizaram um ataque preciso sobre uma base do Hamas localizada no interior de uma escola da UNRWA na região de Nuseirat", declarou o Exército israelense, indicando "vários terroristas mortos". O escritório de comunicação do Hamas afirmou que a ação causou a morte de 27 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-gl/ib/dbh/am