Espanha goleia Andorra (5-0) em amistoso preparatório para Eurocopa

Com um time titular em que faltavam muitas das suas peças-chave (Rodri, Carvajal, Yamal e Williams...), 'La Roja' mostrou todas sua confiança, especialmente Oyarzabal, capitão da Real Sociedad e autor de um hat-trick (53', 66' e 73').

Contra o seu modesto vizinho, os espanhóis não tiveram dificuldades a nove dias de estrear na Eurocopa, contra a Croácia, em 15 de junho, em Berlim, no chamado 'grupo da morte' completado por Itália e Albânia.

A Espanha goleou a humilde Andorra por 5 a 0 nesta quarta-feira (5), em amistoso de preparação para a Euro 2024, na Alemanha, partida em que Mikel Oyarzabal marcou três gols e os estreantes Ayoze Pérez e Ferran Torres também balançaram as redes.

"A noite correu muito bem, bastante redonda, com um gol e uma assistência. Estou gostando muito dessa experiência, a recepção dada por todos foi muito boa e estou oferecendo meu grão de areia, mostrando que posso contribuir", disse Ayoze.

Quem também saiu de campo com um sorriso no rosto foi o atacante Ayoze, do Betis, estreante pela seleção aos 30 anos, que aproveitou a oportunidade como titular com um golaço (24'). Dominou a bola de costas para a área e deu um chute espetacular.

"Eu nunca havia marcado três gols como profissional, hoje tive a sorte de marcá-los e estou feliz com isso", disse Oyarzabal.

Ferran Torres, com déficit de confiança depois de uma temporada muito irregular no Barcelona, fechou a conta na reta final (81).

Não será fácil para De la Fuente, que terá que reduzir a sua lista de convocados de 29 para 26 jogadores antes de sexta-feira.

Outro que também estreou foi o meio-campista do Barcelona Fermín López, de 20 anos, uma revelação do time catalão junto com Lamine Yamal, de 16, e Pau Cubarsí, de 17, que também fazem parte da lista da Roja.

Outro jogador do Barça, Pedri, de 21 anos, que disputou sua primeira partida pela seleção desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, devido a diversas lesões, mostrou bom nível.

A Espanha, três vezes campeã europeia (1964, 2008 e 2012), disputará um segundo amistoso no sábado, contra a Irlanda do Norte, antes de voar para a Alemanha para iniciar sua luta pelo tetracampeonato.

