Comunicado do Business Wire :Sintavia

A Sintavia, LLC, a primeira fabricante de componentes aeroespaciais totalmente digitais do mundo, anunciou hoje que conquistou um contrato do Departamento de Defesa dos EUA para o desenvolvimento de componentes de propulsão hipersônica fabricados aditivamente. O contrato, que faz parte do projeto Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreathing Hypersonics ("GAMMA-H"), contratado por meio do S²MARTS OTA gerenciado pelo National Security Technology Accelerator (NSTXL), foi concedido em parte à Sintavia para desenvolver e comprovar a qualidade robusta e os processos operacionais necessários para projetar e fabricar componentes de precisão críticos necessários para o voo hipersônico. Ao validar esses processos especificamente com relação aos componentes de propulsão hipersônica, os esforços da Sintavia no âmbito do GAMMA-H poderão ser usados em toda a crescente base industrial hipersônica. A duração do contrato está prevista para 2025. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240603222161/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Photo: Business Wire)

"O prêmio GAMMA-H representa um passo importante no desenvolvimento e formalização de processos padrão de fabricação aditiva que podem ser usados em toda a indústria para produção hipersônica", disse Brian R. Neff, fundador e CEO da Sintavia. "Como líder do setor nessa iniciativa, a Sintavia está numa posição única para trabalhar com o projeto GAMMA-H para desenvolver e validar esses processos com sucesso. Somos gratos à equipe GAMMA-H por sua confiança na Sintavia em relação a este importante imperativo de segurança nacional." Anunciado em outubro de 2023 com um orçamento de US$ 106,7 milhões, o projeto GAMMA-H é uma iniciativa conjunta entre o Office of Secretary of Defense ManTech e o Naval Surface Warfare Center, Crane Division. Além do prêmio direto do GAMMA-H, a Sintavia apoia vários outras iniciativas também financiadas pelo projeto GAMMA-H. Sobre a Sintavia

A Sintavia é a primeira fabricante de componentes aeroespaciais e de defesa totalmente digitais do mundo. A empresa usa design generativo para simular, fabricar aditivamente, pós-processar, testar e certificar uma nova geração de componentes mecânicos complexos para integradores de sistemas líderes e Fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de plataformas em todo o mundo. Como membro fundador da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais altos padrões de qualidade do setor e possui várias certificações Nadcap e outros credenciamentos aeroespaciais, além de vários reconhecimentos de fornecedores de clientes. Para obter mais informações, acesse http://www.sintavia.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240603222161/pt/ Contato