China recupera o posto de país que mais gastou com turismo externo no mundo

"Em 2023, com a reabertura da Ásia e do Pacífico ao turismo, a China recuperou a primeira posição na classificação de países que mais gastaram", ultrapassando os Estados Unidos, explicou, em nota, a agência da ONU, com sede em Madri.

Com gastos de quase 200 bilhões de dólares (cerca de R$ 1 trilhão, em valores da época), o país recuperou no ano passado o posto que tinha perdido por conta da pandemia de covid-19.

Com 42 milhões de visitas, o México aparece em sexto lugar mundial - um acima do ranking de 2022 - e o único país latino-americano entre os dez primeiros.

Confirmando os dados que já tinham sido divulgados em janeiro, a ONU Turismo - antes conhecida como Organização Mundial do Turismo (OMT) - apontou a França como o destino mais visitado do mundo em 2023, com 100 milhões de visitas de turistas internacionais, seguida da Espanha (85), Estados Unidos (66), Itália (57) e Turquia (55).

Em 2023, os gastos dos chineses em viagens ao exterior chegou a 196,5 bilhões de dólares (R$ 980,5 bilhões), seguidos dos americanos (US$ 150 bilhões ou R$ 750 bilhões), dos alemães (US$ 112 bilhões ou R$ 560 bilhões), dos britânicos (US$ 110 bilhões ou R$ 550 bilhões) e dos franceses (US$ 49 bilhões ou R$ 245 bilhões), afirmou a ONU Turismo.

Quando o assunto é a quantidade de dinheiro gasta no país visitado, os Estados Unidos foram mais beneficiados, recebendo US$ 176 bilhões (R$ 880 bilhões), seguidos da Espanha (US$ 92 bilhões ou R$ 460 bilhões)), do Reino Unido (US$ 74 bilhões ou R$ 370 bilhões) e da França (US$ 56 bilhões ou R$ 280 bilhões).

Embora as chegadas de turistas internacionais não tenham recuperado, em 2023, o nível de 2019, o PIB direto do turismo o fez, alcançando um montante estimado em 3,3 trilhões de dólares (R$ 16,5 trilhões), o equivalente a 3% do Produto Interno Bruto mundial.

A recuperação do turismo tem gerado manifestações em várias regiões turísticas da Espanha, como as Ilhas Canárias e as Baleares, cujos habitantes denunciam um encarecimento desmedido do custo da habitação e a grande afluência de pessoas em áreas naturais de grande valor.

al/mb/ln/mvv