Boeing lança com sucesso sua primeira nave tripulada rumo à Estação Espacial Internacional

A espaçonave Starliner, da gigante da aviação Boeing, decolou com sucesso nesta quarta-feira (5) do sudeste dos Estados Unidos em direção à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), transportando astronautas a bordo pela primeira vez, depois de duas tentativas anteriores terem sido frustradas logo após o lançamento.

Os astronautas da agência espacial americana (Nasa) Butch Wilmore e Suni Williams decolaram às 10h52 locais (11h52 no horário de Brasília) da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida (sudeste), para uma estadia de aproximadamente uma semana no laboratório orbital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Suni e eu estamos honrados em compartilhar esse sonho de voo espacial com cada um de vocês", disse Wilmore, comandante do voo de teste, pouco antes da decolagem do foguete do grupo United Launch Alliance (ULA), a empresa conjunta formada por Boeing e Lockheed Martin.