Apple pressionada a avançar com IA em sua conferência de desenvolvedores

A Apple deverá demonstrar em sua conferência anual de desenvolvedores, na próxima semana, que não está ficando para trás em seus avanços com inteligência artificial (IA) generativa, enquanto seus rivais no mundo tecnológico conseguem grandes progressos, segundo analistas consultados pela AFP.

Antecipando a conferência WWDC da Apple que acontecerá na segunda-feira (10), no Vale do Silício, os especialistas consideram que a IA e até uma possível aliança com a OpenAI, criadora do ChatGPT - será um dos principais temas do encontro.

"A WWDC é o evento mais importante para a Apple em mais de uma década, já que a pressão para trazer um conjunto de tecnologia generativa de IA para desenvolvedores e consumidores está em alta", disse Daniel Ives, analista sênior da Wedbush Equities, à AFP.