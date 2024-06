ANC tenta formar governo de unidade nacional na África do Sul

No poder desde a eleição de Nelson Mandela em 1994, o ANC quer "trabalhar para construir um consenso nacional sobre a forma de governo mais apropriada", acrescentou ele em uma coletiva de imprensa na sede do partido, no centro de Joanesburgo.

A reunião, a portas fechadas, contará com a presença dos 80 principais líderes do partido em um hotel a leste de Johannesburgo. A maioria deles apoia o presidente atual, Cyril Ramaphosa, mas algumas bancadas poderiam rejeitar a aliança com o DA, um partido economicamente liberal que se opõe à discriminação positiva contra a população negra e critica os programas sociais do ANC.

A Constituição estabelece que o novo Parlamento deve se reunir em 14 dias após o anúncio dos resultados para eleger o presidente, em um prazo de cerca de dez dias.

Cyril Ramaphosa deverá permanecer como chefe de Estado, de acordo com todas as previsões, mas resta determinar com que tipo de governo e com que alianças.

