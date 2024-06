Rússia qualifica como 'calúnia' a acusação de fazer campanha contra Paris-2024

Um relatório do Centro de Análise de Ameaças da Microsoft indicou que a Rússia intensificou sua campanha de desinformação contra os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o que inclui a tentativa de reavivar temores a atos violentos durante o evento, que começará em 26 de julho.

"Não é nada mais que pura calúnia", indicou à imprensa o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov, assegurando que estas acusações "não tem nada a ver com a realidade".

"A Rússia está intensificando estas campanhas maliciosas contra França, o presidente (Emmanuel) Macron, o COI e os Jogos Olímpicos de Paris", disse Clint Watts, diretor-geral do Centro, em uma mensagem publicada no domingo.

No sábado passado, três indivíduos deixaram ao pé da Torre Eiffel cinco caixões com gesso e cobertos com bandeiras francesas e a inscrição "Soldados franceses na Ucrânia".

Os três foram detidos e acusados de "violência com premeditação".

Fontes próximas à investigação garantiram à AFP que o caso estava sendo tratando como possível interferência de uma potência estrangeira nos assuntos franceses.

