O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, está perto de conquistar nesta terça-feira(4) seu terceiro mandato à frente do país mais populoso do mundo, com uma economia em rápido crescimento e maior projeção internacional.

O partido do primeiro-ministro Narendra Modi e seus aliados estão muito próximos da vitória nas eleições legislativas da Índia, mas com maioria parlamentar menor que no atual mandato e o principal partido de oposição em posição de maior força.

Economia do Brasil cresce 0,8% no primeiro trimestre

A economia do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre em relação aos últimos três meses do ano passado, um pouco acima das previsões do mercado, que esperava 0,7%.

=== CHINA ESPAÇO ===

PEQUIM:

Sonda chinesa decola da Lua com amostras de seu lado oculto

A sonda chinesa Chang'e-6 decolou com sucesso da Lua carregando amostras coletadas no lado oculto do satélite terrestre, algo inédito na exploração espacial, informou nesta terça-feira (4) a imprensa estatal do país.

=== PAUTA ESPECIAL ELEIÇÕES UE ===

BRUXELAS:

Milhões de europeus comparecem às urnas para renovar a liderança da UE

Eleitores de 27 países da União Europeia (UE) comparecerão às urnas entre quinta-feira e domingo para um pleito que renovará as autoridades das instituições europeias em um momento de incerteza geopolítica.

BRUXELAS:

Os temas centrais das eleições europeias

Cerca de 370 milhões de eleitores são chamados às urnas de quinta-feira a domingo nos países da UE para eleger 720 deputados do Parlamento Europeu e renovar as autoridades do bloco.

BRUXELAS:

Até onde pode ir a extrema direita no Parlamento Europeu?

As pesquisas sobre as eleições europeias, que acontecerão de 6 a 9 de junho, anunciam um fortalecimento da extrema direita no Parlamento Europeu, o que poderá alterar o atual equilíbrio de forças e dar origem a novas alianças.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

México inaugura nova etapa sob a liderança de Claudia Sheinbaum

O México iniciou na segunda-feira (3) uma nova etapa após a eleição de sua primeira presidente, Claudia Sheinbaum, um marco comemorado por milhões de pessoas em todo o mundo, mas que também preocupa os seus adversários diante da crescente hegemonia da esquerda.

MÉXICO:

Sheinbaum renova a esquerda de uma América Latina que precisa de cooperação

A eleição de Claudia Sheinbaum como presidente do México mantém a balança ideológica da América Latina inclinada para a esquerda, em uma região fragmentada que requer consensos face aos seus múltiplos desafios, dizem os especialistas.

-- ORIENTE MÉDIO

RAFAH:

Israel bombardeia Gaza de norte a sul

Israel bombardeou, nesta terça-feira (4), a Faixa de Gaza de norte a sul, ao prosseguir com a ofensiva contra o Hamas após o anúncio da morte de quatro reféns que estavam em cativeiro no território palestino.

-- EUROPA

LONDRES:

Premiê britânico almeja reduzir distância para os trabalhistas no primeiro debate

O primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, e o líder trabalhista, Keir Starmer, participam nesta terça-feira no primeiro debate na televisão, um mês antes das eleições legislativas de 4 de julho, com o partido de oposição em grande vantagem nas pesquisas.

MADRI:

Esposa de Pedro Sánchez prestará depoimento a tribunal espanhol por caso de corrupção

O cerco judicial está se estreitando em torno da esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que foi convocada a prestar depoimento no início de julho por ser investigada em um caso de suposta corrupção e tráfico de influência.

-- ÁFRICA

MEKELE:

Jogadores de futebol da região do Tigré jogam por vitórias e pela reconstrução da Etiópia

O capitão do time de futebol do Mekelle 70 Enderta, Anteneh Gebrekirstos Haile, recorda como se fosse ontem o dia em que sua equipe, representante da região do Tigré, conquistou pela primeira vez o campeonato etíope. Foi em julho de 2019.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Família francesa roubada durante ocupação nazista doa obras ao Louvre

Duas obras do século XVII saqueadas durante a ocupação nazista na França e expostas no Louvre durante décadas devido à impossibilidade de encontrar os seus donos, foram devolvidas aos herdeiros de uma família judia, que as doou de volta ao museu.

PARIS:

Filme sobre pessoas com deficiência bate recordes na França

Uma comédia filmada por um ator e com um grupo de pessoas com deficiência se tornou um fenômeno social e o maior sucesso de bilheteira na França desde a crise da covid-19.

=== ESPORTES ===

PARIS:

A dez dias da Euro, como chegam as grandes favoritas ao título?

A dez dias do início da Eurocopa 2024, os principais favoritos ao título chegam em momentos diferentes, entre a França debilitada após os amistosos de março, a Alemanha em ascensão e a Inglaterra que conta com a dupla Jude Bellingham e Harry Kane para encerrar um jejum de 58 anos sem título.

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

PARIS:

Iga Swiatek vai enfrentar Coco Gauff na semifinal de Roland Garros

A primeira semifinal da chave feminina de Roland Garros foi definida nesta terça-feira (4) e será disputada entre a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, que venceu a tcheca Marketa Vondrousova (9ª), e a americana Coco Gauff (3ª), que bateu a tunisiana Ons Jabeur (9ª).

