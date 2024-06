Modi, o filho do vendedor de chá que se tornou um ídolo nacionalista na Índia

No entanto, uma década depois de chegar ao poder, o líder de 73 anos é consistentemente classificado como um dos governantes mais populares do mundo.

A sua ascensão política foi manchada por denúncias de responsabilidade pelos piores distúrbios religiosos deste século na Índia, e o seu mandato coincidiu com a crescente hostilidade para com os muçulmanos e outras minorias.

Outrora desprezado e agora cortejado pelo Ocidente, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que acaba de vencer as eleições pela terceira vez, afastou o país de suas tradições seculares e o aproximou das políticas pró-hindus que defendeu durante décadas.

Seus seguidores celebram sua imagem de homem firme, reforçada por seu perfil de defensor da fé majoritária da Índia e dos mitos que exaltam suas origens humildes.

"Eles não me amam por causa das minhas origens humildes", disse ele em comícios antes das últimas eleições, em uma crítica aos seus rivais.

Modi nasceu em 1950 no estado de Gujarat, no oeste do país, o terceiro de seis irmãos cujo pai vendia chá em estações ferroviárias.