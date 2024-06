México e Uruguai se enfrentam pensando na Copa América

Com a Copa América-2024 cada vez mais próxima, e seguindo seus respectivos processos de montagem de equipe, México e Uruguai se enfrentam nesta quarta-feira (5) em amistoso na cidade americana de Denver, no Colorado. Para 'aztecas' e 'charrúas' este será o segundo amistoso em suas respectivas trajetórias rumo ao torneio continental, depois dos que realizaram na semana passada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na última sexta-feira, o México conseguiu uma vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia, em Chicago. Por sua vez, o Uruguai, com uma seleção alternativa formada por jogadores que disputam o campeonato nacional, empatou em 0 a 0 na visita à Costa Rica em San José.

- Seleção mexicana em maturação - Na partida contra a Bolívia, o técnico mexicano Jaime Lozano apresentou uma escalação com oito jogadores estreantes. Depois de descartar veteranos como o goleiro Guillermo Ochoa e o ponta Hirving Lozano, o treinador assumiu a tarefa de formar um time com jogadores emergentes que estão se firmando no campeonato mexicano, apoiados por alguns que estão na Europa, para enfrentar os torneios dos próximos anos. Orbelín Pineda, meio-campista do AEK Atenas, e Santiago Giménez, atacante do holandês Feyenoord, estão à disposição para o jogo contra o Uruguai, após encerrarem suas temporadas na Europa.

Além disso, nos últimos dias, foram incorporados jogadores das equipes eliminadas nas semifinais do campeonato local, como Jesús Gallardo, lateral do Monterrey, e Roberto Alvarado, meio-campista do Guadalajara. Lozano trabalha com um plantel inchado de 31 jogadores, para depois definir a lista oficial dos 26 que vão para a Copa América. "Queremos ver todos", disse Lozano. "É importante que cada um tenha oportunidade e depois eu tome a difícil decisão de ver quem são os 26 que vão ficar." - Uma nova convocação para o Uruguai - Por sua vez, o argentino Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai desde maio de 2023, montou um elenco enxuto de 16 jogadores para esta partida contra o México. Esta nova lista uruguaia é muito diferente daquela que Bielsa e sua comissão técnica definiram para a partida contra a Costa Rica, onde aconteceu a surpreendente estreia do atacante amador Walter Domínguez. Para enfrentar 'El Tri', Bielsa integrou jogadores que encerraram recentemente a temporada em seus times europeus, como Mathias Olivera, zagueiro do Napoli, Manuel Ugarte, meio-campista do Paris Saint-Germain, e Darwin Núñez, atacante do Liverpool.

Além disso, três jogadores que atuam no futebol mexicano foram incluídos nesta pequena delegação uruguaia: o zagueiro Sebastián Cáceres e o atacante Brian Rodríguez, do América, além de Maximiliano Araújo, ponta do Toluca. A seleção uruguaia tem ausências notáveis como Ronald Araujo, zagueiro do Barcelona, e o meio-campista Federico Valverde, que conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid no sábado. Na Copa América, o México jogará no Grupo B com Equador, Venezuela e Jamaica, enquanto o Uruguai está no Grupo C com Estados Unidos, Panamá e Bolívia.