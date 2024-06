Mbappé se diz 'libertado e aliviado' após acerto com Real Madrid

Em outra resposta, o jogador se referiu à saída do Paris Saint-Germain após o fim de seu contrato com o clube: "Não fui infeliz no PSG, isso seria morder a mão que alimentou, cuspir na cara de quem me defendeu, mas houve coisas e pessoas que me deixaram infeliz".

"Todo mundo sabe a informação, vou jogar no Real Madrid durante pelo menos cinco temporadas. É um prazer imenso e um sonho que se tornou realidade. Vou muito motivado e com humildade", declarou Mbappé, que acrescentou que não responderia a nenhuma pergunta sobre sua contratação para "proteger a seleção", da qual é o capitão.

Mbappé começou a temporada afastado no PSG por ter se recusado a renovar seu contrato. Em meio a esse atrito com a diretoria, o jogador destacou as pessoas que o "salvaram".

"Foram [o técnico] Luis Enrique e [o conselheiro do presidente] Luis Campos. Sem eles, nunca teria voltado a colocar os pés em campo".

Apesar do ambiente ruim e das críticas recebidas por um final de passagem discreto, Mbappé considera que fez sua melhor temporada, mas ressaltou: "É óbvio que no próximo ano não vou me contentar com isto".