Jogadores de futebol da região do Tigré jogam por vitórias e pela reconstrução da Etiópia

O capitão do time de futebol do Mekelle 70 Enderta, Anteneh Gebrekirstos Haile, recorda como se fosse ontem o dia em que sua equipe, representante da região do Tigré, conquistou pela primeira vez o campeonato etíope. Foi em julho de 2019. O estádio "estava cheio de energia e emoção, as arquibancadas lotadas de torcedores apaixonados" pela equipe de Mekele, capital do Tigré, lembra este jogador de futebol de 31 anos. "O dia mais lindo da minha vida", confessa à AFP.

Porém, o silêncio invadiu o estádio em 2020. A guerra entre o governo federal e as autoridades de Tigré devastou esta região no norte do país, até a assinatura de um acordo de paz em novembro de 2022. Milhares de jovens do Tigré foram envolvidos à força no conflito, incluindo Anteneh. "Havia um sentimento geral de que era melhor ir para a guerra do que morrer em casa", diz ele.

- Traumatizados - Kibrom Asbeha, de 26 anos e atacante da equipe, explica à AFP que ele e o irmão mais novo pegaram em armas para se juntarem aos pais, ambos alistados. A guerra levou seu irmão embora antes da assinatura do acordo de paz e do reencontro com seus pais. Apesar da guerra, a paixão pelo futebol permaneceu intacta. "Até assisti aos jogos da primeira divisão etíope no Facebook Live, na esperança de poder voltar a jogar futebol depois da guerra", recorda. Mas voltar à vida normal não foi uma tarefa fácil. Além da falta de rendimentos (nenhum membro do clube recebe salário), o trauma da guerra continua. "No campo de batalha, a intensidade do momento muitas vezes esconde emoções, mas as memórias assombram você quando você volta para casa", acrescenta. O conflito, para o qual nunca foi dado um número de vítimas, foi também palco de atos de violência sexual de ambos os lados.

Os investigadores da ONU também acusaram o governo etíope de ter tentado matar os tigrinos de fome, para enfraquecer o poder das autoridades rebeldes. - "Força unificadora" - Reunir os jogadores em campo e formar uma equipe foi um grande desafio, diz o técnico Goytom Haile, 39 anos. "A guerra nos roubou muitas coisas (...) Vai demorar muito para voltarmos a ser o que éramos antes, mas chegaremos lá", insiste o treinador, que pede ajuda financeira para a equipe, que ele considera uma "força unificadora" e coloca como exemplo a figura do astro marfinense Didier Drogba, que no início da década de 2010 colocou seu prestígio a serviço da paz no seu país.