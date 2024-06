Giuseppe Marotta é o novo presidente da Inter de Milão

O novo proprietário da Inter de Milão, o fundo de investimentos americano Oaktree, optou pela continuidade ao nomear o dirigente Giuseppe Marotta como novo presidente do clube nesta terça-feira (4).

Marotta era até agora o administrador esportivo da Inter e sucede no cargo o chinês Steven Zhang, filho do proprietário do consórcio Suning, que teve que ceder o controle do clube ao Oaktree por não conseguir pagar um empréstimo que pediu em 2021 ao fundo americano.

"Esta nomeação é um reconhecimento ao fantástico trabalho realizado por várias pessoas nos três últimos anos", declarou Marotta no comunicado da Inter.