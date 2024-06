Esposa de Pedro Sánchez prestará depoimento a tribunal espanhol por caso de corrupção

Desde que a investigação contra Begoña Gómez foi anunciada, o assunto se tornou um pesadelo para o socialista, que chegou a declarar no final de abril, para surpresa geral, que estava considerando renunciar. Ao final, permaneceu no poder.

O cerco judicial está se estreitando em torno da esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que foi convocada a prestar depoimento no início de julho por ser investigada em um caso de suposta corrupção e tráfico de influência.

As investigações contra Begoña Gómez foram iniciadas após a denúncia de um grupo próximo da extrema direita, 'Manos Limpias', que admitiu que se baseou apenas em artigos de imprensa.

- "Assédio e destruição" -

Ao negar o recurso do Ministério Público, o tribunal limitou o âmbito da investigação, que inicialmente teve como alvo os vínculos entre Gómez e o diretor-geral do grupo turístico espanhol Globalia, no momento em que este negociava auxílios do Governo à sua companhia aérea Air Europa durante a pandemia de covid-19.

Mas a instância judicial de Madri rejeitou esta parte do caso, alegando que partiu de uma base "improvável", e limitou as investigações a contratos públicos adjudicados a um empresário que tinha relações profissionais com Gómez.