Comunicado do Business Wire :Solar Promotion GmbH

O armazenamento em baterias está crescendo. Segundo um estudo da Frontier Economics, o volume de armazenamento conectado à rede apenas na Alemanha pode aumentar para 60 GW ou 271 GWh até 2050. Isto é quarenta vezes a capacidade de armazenamento atual. São esperadas dinâmicas semelhantes em redução de custos e velocidade de instalação, como visto com a energia fotovoltaica (FV) nos últimos anos. Em breve, o armazenamento em baterias irá alterar fundamentalmente o fornecimento de energia. As últimas tecnologias, tendências e desenvolvimentos de mercado serão exibidos na ees Europe, a maior e mais internacional exposição da Europa para baterias e sistemas de armazenamento de energia. Ela irá ocorrer de 19 a 21 de junho como parte da The smarter E Europe, a maior aliança de exposições da Europa para o setor de energia, em Munique. Cerca de 3.000 expositores e mais de 115.000 visitantes de todo o mundo são esperados em 19 pavilhões de exposição e uma área externa.

O crescimento do armazenamento conectado à rede traz enormes vantagens ao sistema de energia e oferece benefícios econômicos. A expansão do armazenamento em larga escala pode reduzir significativamente a necessidade de novos investimentos em usinas de energia a gás na Alemanha em até 9 GW. Esta expansão também contribui significativamente para diminuir as emissões de CO2. O ponto principal: este crescimento é puramente orientado pelo mercado e não depende de subsídios governamentais. O armazenamento a curto prazo permite a transformação do sistema O armazenamento em baterias assume cada vez mais papéis cruciais para garantir um fornecimento de energia confiável e estabilizar redes elétricas. Grandes sistemas de armazenamento em baterias garantem o controle de tensão, oferecem capacidade de reserva imediata e facilitam a capacidade de ligação autônoma, desempenhando um papel na gestão de congestionamento. Eles podem equilibrar flutuações na rede em segundos e armazenar energia por horas ou dias. A capacidade de ligação autônoma dos sistemas de armazenamento é crucial em emergências.

Além disto, os sistemas de armazenamento podem mitigar os efeitos da demora na expansão da rede. Eles ajudam a otimizar o uso da infraestrutura limitada da rede, permitindo que mais instalações sejam conectadas. Isto permite mais capacidade e instalações fotovoltaicas adicionais, apesar da capacidade limitada de conexão à rede. Outro benefício: o armazenamento em baterias aumenta o valor de mercado da energia renovável. A eletricidade ecológica pode ser armazenada quando os preços de mercado estão baixos e alimentada na rede quando a demanda é alta e os preços da eletricidade são correspondentemente altos. Revolução internacional de armazenamento O crescimento exponencial do armazenamento em baterias é evidente a nível mundial. Especialistas preveem que a capacidade de produção internacional irá aumentar para 500 GWh por ano até 2025. Em mercados como Austrália, EUA e Índia, as licitações para novas capacidades eólicas ou solares foram acopladas ao armazenamento durante anos. Na Alemanha, a velocidade de expansão e a capacidade de armazenamento instalada ainda são modestas. Contudo, este ano, os sistemas de armazenamento em baterias na Alemanha irão exceder os sistemas de armazenamento bombeado em capacidade instalada pela primeira vez. Definindo a estrutura correta Para tornar atrativo o armazenamento estacionário de todos os portes, são necessários um ambiente de mercado favorável e regulamentações simples. A expansão conduzida pelo mercado deve continuar sendo habilitada e aprimorada. Modernas condições de estrutura para armazenamento em baterias devem ser definidas mediante reformas em taxas de rede, tarifas flexíveis de eletricidade ou a introdução de contratos por diferença. ees Europe

A cada ano, a ees Europe, a maior e mais internacional exposição da Europa para baterias e sistemas de armazenamento de energia, oferece uma oportunidade de networking aos principais participantes do setor; tudo sob o lema "Innovating Energy Storage" (Inovando o Armazenamento de Energia). Ela tem foco nas últimas tecnologias, tendências e desenvolvimentos de mercado. A ees Europe irá ocorrer de 19 a 21 de junho de 2024 como parte do The smarter E Europe na Messe München. Para mais informação: www.ees-europe.com O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.