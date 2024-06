Comunicado do Business Wire :Sisvel

A Sisvel, operadora do principal grupo de patentes de IoT celular, lançou uma nova campanha informativa que ajudará os fabricantes de dispositivos de IoT a navegar pelas questões legais envolvidas na implementação dos padrões NB-IoT e LTE-M e a compreender as soluções simples e eficientes criadas pela indústria para garantir o crescimento contínuo dessas tecnologias. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240604419936/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A nova campanha, que pode ser encontrada em iotpatentpool.com, apresenta aos fabricantes de produtos de IoT o mundo do licenciamento de tecnologia. Ela engloba introduções simples a conceitos, incluindo patentes, normas, licenças e conjuntos de patentes. O projeto também explica os riscos potenciais para as empresas que ignoram esses assuntos fundamentais, bem como o custo e o tempo gasto na negociação de licenças individualmente com uma infinidade de proprietários de patentes diferentes.

O mercado de IoT celular é extremamente diversificado, com pequenas e médias empresas lançando constantemente novas soluções para permitir cidades inteligentes, redes inteligentes, agricultura inteligente e cadeias de suprimento inteligentes. Muitos desses intervenientes emergentes carecem de grandes departamentos jurídicos e da vasta experiência comercial em propriedade intelectual (PI) das empresas mais estabelecidas na indústria das telecomunicações. O grupo de patentes de IoT celular da Sisvel permite que os fabricantes de produtos finais acessem patentes essenciais dos padrões NB-IoT e LTE-M em poder de mais de 30 principais inovadores em uma transação rápida, simples e de baixo custo. Isso os libera para dedicar mais tempo e dinheiro fazendo o que fazem de melhor: lançar produtos conectados de grande utilidade. O acordo de licença recentemente anunciado pela Sisvel com a Nordic Semiconductor, fabricante líder de módulos de IoT, demonstra uma forte validação de mercado da proposta de valor do programa. Com essa campanha informativa, a Sisvel pretende alcançar o maior número possível de partes interessadas na IoT com uma mensagem crucial: que as patentes alimentam a inovação celular e não podem ser ignoradas, mas também não são uma barreira à adoção da IoT.

Sobre a Sisvel A Sisvel é impulsiona pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para suprir as necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas com o desenvolvimento e a implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis. Sisvel | We Power Innovation www.sisvel.com https://www.linkedin.com/company/sisvel-group https://twitter.com/sisvelgroup O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

