Comunicado do Business Wire :SIAL Paris

A SIAL Paris, que acontecerá de 19 a 23 de outubro no Paris Nord Villepinte, é a maior feira de alimentos do mundo, com mais de 285.000 visitantes, 7.500 expositores e 400.000 produtos em exposição. Como uma geradora essencial de negócios, a cada dois anos a feira oferece uma perspectiva exclusiva sobre as tendências e oportunidades no setor. Para comemorar seu 60º aniversário, a SIAL Paris planeja uma edição excepcional, festiva e inspiradora!

Entre os principais destaques estarão um novo arranjo de estandes dos expositores. Para aprimorar a experiência do visitante, a SIAL reconhece que 80% dos visitantes expressaram seu desejo de ver os estandes organizados por tipo de produto para tornar as voltas entre os produtos mais eficientes. A nova planta baixa deve agrupar os expositores por tema.

Profissionaispodem reservar o seu local nestas conferências na mesma hora em que comprarem os ingressos para a feira no valor de EUR 80 para a Conferência, ou optar pelo Pacote de Conferências no valor de EUR 160, que dá acesso a todos os 4 ciclos de conferências.

-- Prêmio dos 3 principais países: premia os 3 países com os produtos mais inovadores para promover o seu poder de inovação.

-- Prêmio África: premia a inovação no mercado africano, tema emblemático do SIAL SUMMITS 2024 que se concentra em iniciativas da África.

-- Prêmio de conceito: o prêmio Early Stage (Estágio inicial) para produtos em fase de teste ou lançamento destina-se a empresas e/ou ideias que desenvolvem processos ou inovações com forte potencial.

-- SABOR SIAL: um novo espaço que oferece aos visitantes sua primeira oportunidade de provar os produtos da seleção do SIAL Innovation.

Sobre a SIAL ParisOrganizada pela Comexposium, a SIAL Paris é a maior feira da indústria alimentícia no mundo com mais de 7.500 expositores e 400.000 produtos expostos. O evento é parte da SIAL Network, a maior rede mundial de feiras de alimentos e bebidas. Por meio de onze eventos regulares, a rede reúne 17.000 expositores e 700.000 profissionais de mais de 200 países. A próxima SIAL Paris acontecerá de 19 a 23 de outubro de 2024 no Paris Nord Villepinte. www.sialparis.com

