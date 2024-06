Comunicado do Business Wire :Laserfiche

Laserfiche, o principal provedor de SaaS de gestão de conteúdo inteligente e automação de processos comerciais, foi nomeada 'Escolha do Cliente' no relatório Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' de 2024: Plataformas de Serviços de Conteúdo. Esta distinção tem por base avaliações de clientes e é concedida a fornecedores que satisfazer ou excedem a média de mercado em Experiência Geral e a média de mercado em Interesse e Adoção do Usuário. "Graças a nossos clientes, estamos animados por estar no quadrante superior direito do 'Voice of the Customer' com a classificação geral mais alta e o número de avaliações", disse o Vice-Presidente Sênior de Estratégia Corporativa e Diretor de Informação da Laserfiche, Thomas Phelps IV. "Na Laserfiche, somos apaixonados por nossos clientes e estamos profundamente comprometidos com a inovação de produtos e uma excepcional experiência do cliente." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No relatório da Gartner, a Laserfiche recebeu a maior classificação média geral (4,7 de 5), com base em 404 avaliações em 31 de março de 2024. A Laserfiche obteve a maior porcentagem de classificações de 5 estrelas entre os sete fornecedores reconhecidos.

Gartner Peer Insights é uma plataforma gratuita de avaliação por pares e classificações concebida para tomadores de decisão de software e serviços empresariais. As avaliações são organizadas por produtos em mercados ativos que se alinham aos mercados de pesquisa da Gartner, definidos como mercados definidos pelo Magic Quadrant ou Market Guide, ou mercados definidos pela GPI que são abertos a critério da equipe da GPI e não exigem pesquisa publicada para abrir o espaço no Peer Insights. Segundo a Gartner, "Plataformas de Serviços de Conteúdo (CSPs) são fundamentais para gerenciar e utilizar conteúdo dentro de uma organização. As tecnologias de CSP permitem que os funcionários recuperem e trabalhem com conteúdo de maneira moderna e contínua em todos os dispositivos e limites organizacionais. As principais funcionalidades das CSPs incluem captação, criação, consolidação, processamento e retenção de conteúdo para dar suporte a operações comerciais pessoais, de equipe, departamentais e empresariais." "A cidade de Riverside conta com parceiros de tecnologia inovadores para impulsionar nossos serviços da Prefeitura virtual e prover serviços de classe mundial aos departamentos e integrantes da cidade", disse o Diretor de Informação da Riverside, George Khalil. "Nossa cooperação com a Laserfiche é um excelente exemplo de uma parceria público-privada que eleva nosso enfoque no serviço público. De registros acessíveis digitalmente a operações sem papel, captação e processamento de dados, esta parceria aprimora muito as operações, a transparência e o atendimento ao cliente através de nossa Prefeitura virtual, que oferece acesso de autoatendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana."

Os destaques das avaliações do Gartner® Peer Insights? que contribuíram para o reconhecimento da Laserfiche incluíram: -- "A Laserfiche é como um canivete suíço de soluções potenciais. É incrível quantos problemas pode solucionar. Desde OCR automático de documentos, passando por fluxos de trabalho, até formulários simples que substituem o papel, a Laserfiche pode fazer tudo." - Especialista em Aplicações no Setor Governamental -- "A Laserfiche é uma solução de formulários incrivelmente robusta que nos permite prover processos automatizados inovadores e melhorar os processos de negócios legados existentes. Estamos empolgados com este produto." - Gerente de TI no Setor de Saúde e Biotecnologia -- "Usamos este fornecedor há mais de 25 anos e ele se tornou nosso segundo aplicativo mais importante em nossa instituição." - Diretor de Investimentos no Setor Bancário "Estas avaliações proporcionam centenas de percepções autênticas e de primeira mão sobre a razão pela qual as pessoas amam usar o software Laserfiche", disse o Diretor de Parcerias Estratégicas da Laserfiche, Kurt Rapelje. "Elas exemplificam como as organizações funcionam de modo mais inteligente (Run Smarter®) com a Laserfiche ®." A Laserfiche continua oferecendo soluções que agregam valor comercial e inspiram os clientes a maximizar seu retorno sobre o investimento. A empresa anunciou recentemente a Laserfiche AI para quase 2.000 participantes registrados em sua conferência anual Empower em abril de 2024. Além disto, a Laserfiche apresentou a Laserfiche Solution Marketplace, uma coleção com mais de 200 modelos de soluções, tendo ferramentas que podem ser baixadas para rápida implantação de soluções automatizadas.

Para saber mais sobre como os clientes avaliaram o Laserfiche, baixe uma cópia gratuita do relatório Gartner Peer Insights de 2024 'Voice of the Customer': Plataformas de Serviços de Conteúdo aqui. Sobre a Gartner Peer Insights A Gartner Peer Insights é uma plataforma gratuita de avaliação e classificação por pares concebida para tomadores de decisão de software e serviços empresariais. O "Voice of the Customer" é um documento que aplica uma metodologia às avaliações agregadas do Gartner Peer Insights em um mercado para oferecer uma perspectiva geral para tomadores de decisão de TI. Para mais informação, acesse www.gartner.com/reviews/home.