Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

Brand Finance, a consultoria internacional com liderança em avaliação de marcas, revelou que a Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA, Dubai Electricity and Water Authority) foi reconhecida por ter o compromisso mais forte em relação à sustentabilidade ambiental do que qualquer outra marca dos Emirados Árabes Unidos (EAU). O relatório da Brand Finance também indica que, no setor de serviços públicos, a DEWA é a marca de serviços mais valiosa nos EAU, e a segunda na região, com um aumento de 3% em valor da marca para US$ 1,1 bilhão. O relatório enfatizou o compromisso excepcional da DEWA com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), assegurando sua posição como a principal entidade nos EAU para percepções de sustentabilidade ambiental.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240604793025/pt/

DEWA leads in the UAE in sustainability perceptions and brand value growth (Photo: AETOSWire)