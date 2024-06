Comunicado do Business Wire :Bio-Sourcing

Bio-Sourcing, uma empresa de biotecnologia belga, anunciou hoje a assinatura de um contrato de parceria com a Afrigen Biologics, uma empresa de biotecnologia sul-africana, para desenvolver um programa piloto na África do Sul de uma plataforma bioterapêutica inovadora, BioMilk?. A plataforma de ponta da Bio-Sourcing está preparada para redefinir o cenário das soluções de saúde. O BioMilk representa um avanço significativo no desenvolvimento de novas terapias, visando satisfazer as necessidades médicas mundiais não atendidas e melhorar radicalmente o acesso a produtos bioterapêuticos, como anticorpos monoclonais (mAbs) e produtos de insulina. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os parceiros pretendem criar uma nova entidade conjunta na África do Sul para receber as operações. Diversos organismos de financiamento público já manifestaram interesse, sendo que o empreendimento está aberto a investidores adicionais.

A Afrigen, que já foi pioneira em estabelecer uma plataforma de tecnologia de vacinas de mRNA de última geração na Cidade do Cabo, e a Bio-Sourcing, inventora da tecnologia que sustenta o BioMilk?, acreditam que a plataforma irá permitir o desenvolvimento de ponta a ponta , incluindo substâncias farmacológicas e produção dos mais recentes medicamentos biológicos na África do Sul. Atualmente, os medicamentos bioterapêuticos, como os mAbs, são totalmente importados na África do Sul a preços exorbitantes, resultando em sua indisponibilidade para as maiores populações de pacientes. Esta tecnologia inovadora visa não só reforçar a soberania farmacêutica da África do Sul, mas também reduzir drasticamente os custos de produção, melhorando assim a acessibilidade e o preço dos medicamentos essenciais nos domínios da oncologia e das doenças autoimunes potencialmente fatais. "Nossa cooperação com a Afrigen, um ator bem conhecido e estabelecido, representa uma etapa importante em implantar do Bio-Sourcing na área da saúde. Estou empolgado por trazer a tecnologia BioMilk para África, onde seus benefícios em termos de investimento, custos de produção e sustentabilidade são mais cruciais do que em qualquer outro lugar. Estou na expectativa da instalação de nossa primeira fábrica a granel e por proporcionar à África do Sul e outros países africanos acesso aos medicamentos de que os pacientes precisam", disse Bertrand Mérot, Diretor Executivo da Bio-Sourcing.

Sobre a Bio-Sourcing: A Bio-Sourcing é uma empresa de biotecnologia que desenvolveu uma plataforma única, sustentável e rentável para produzir uma nova geração de produtos bioterapêuticos; em particular, anticorpos monoclonais. Sua plataforma tecnológica tem por base a produção de bioterápicos em leite de cabra com uso de tecnologias de edição de genoma e transferência nuclear. www.bio-sourcing.com O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240530263285/pt/