Biden vai se reunir com Zelensky na França e Itália

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se reunir nos próximos dias com o colega da Ucrânia, Volodimir Zelensky, tanto na Normandia (França) quanto na reunião de cúpula do G7 na Itália, para discutir a luta de Kiev contra a Rússia, informou a Casa Branca nesta terça-feira (4).

Durante a visita desta semana à Normandia por ocasião do 80º aniversário do Dia D, Biden "terá a oportunidade de se sentar com o presidente Zelensky", disse o assessor de Segurança Nacional Jake Sullivan aos jornalistas que viajavam à França com o presidente americano.

"Terá um compromisso com ele para discutir a situação na Ucrânia e como podemos manter e aprofundar nosso apoio àquele país", acrescentou o assessor.