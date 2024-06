Avaria obriga aposentadoria de telescópio espacial Hubble

O telescópio espacial Hubble, que desde 1990 revolucionou a astronomia com suas descobertas, será aposentado após um programa de observação mais reduzido, segundo informaram nesta terça-feira (4) responsáveis da Nasa.

Ao longo de um ano, o Hubble ainda será capaz de observar o céu noturno, mas não poderá seguir objetos que estejam mais próximos do que o planeta Marte, embora esses objetivos tenham sido raros, acrescentou Crouse.

A transição, que deve ser concluída em meados de junho, reduzirá a eficiência do Hubble na realização de observações científicas em 12%, passando de 85 órbitas semanais para 74, segundo Patrick Crouse, diretor de projetos da missão do telescópio.

A Nasa estima que há mais de 70% de chances de operatividade com essa configuração até 2035. Ao término da vida funcional do telescópio, a agência espacial planeja tirá-lo de órbita de forma segura ou se desfazer do instrumento.

O telescópio, que leva o nome do astrônomo Edwin Hubble, foi lançado em 1990 e opera a cerca de 515 quilômetros de distância da Terra.

Entre 1993 e 2009, os astronautas visitaram o Hubble cinco vezes em missões de reparação.

