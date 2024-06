As ambições diplomáticas de um terceiro mandato de Modi na Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, está perto de conquistar nesta terça-feira(4) seu terceiro mandato à frente do país mais populoso do mundo, com uma economia em rápido crescimento e maior projeção internacional.

O líder nacionalista hindu, de 73 anos, que pressiona por uma posição permanente no Conselho de Segurança da ONU, tem sido cortejado pelos Estados Unidos e países europeus como contrapeso à China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As potências ocidentais até afastaram as preocupações sobre o crescente autoritarismo na quinta maior economia do mundo.