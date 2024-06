X formaliza permissão de conteúdos pornográficos na plataforma

A rede social X, antigo Twitter, atualizou as regras de uso da plataforma para permitir oficialmente a divulgação de conteúdo adulto e gráfico.

O conteúdo adulto e a nudez estão presentes nessa rede há anos e - ao contrário do Facebook ou do Instagram - nunca foram explicitamente proibidos, mesmo antes da aquisição por Elon Musk no final de 2022.

As novas diretrizes, divulgadas pela primeira vez pelo TechCrunch nesta segunda-feira (3), permitem explicitamente que os usuários compartilhem conteúdo adulto "desde que seja produzido e distribuído consensualmente".