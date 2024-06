Uruguai vai promover diálogo com China durante presidência do Mercosul

O Uruguai vai promover o diálogo sobre o livre-comércio entre o Mercosul e a China quando ocupar a presidência rotativa do bloco sul-americano, a partir do mês que vem, informou nesta segunda-feira (03) o chanceler do governo de Luis Lacalle Pou.

"O Uruguai assume a presidência no dia 8 de julho e, como sempre, nossa principal bandeira é a modernização do Mercosul", disse o chanceler Omar Paganini. "Mais do que uma zona que nos proteja, o que queremos é uma zona que nos permita sair para o mundo, negociar com o mundo inteiro a partir de uma plataforma comum", explicou, destacando a importância disso "para os países menores", como Uruguai e Paraguai.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Mercosul avança nesse sentido, foi possível assinar com Singapura, há avanços com os Emirados. Vamos propor que o diálogo Mercosul-China seja revitalizado", disse Paganini.