Rússia reivindica tomada de outro povoado ucraniano

Moscou afirma ter conquistado vilarejo de Umanske, em Donetsk, e diz que continua ganhando terreno em Kharkiv, região no nordeste ucraniano onde as forças russas iniciaram uma ofensiva há algumas semanas.O Ministério da Defesa da Rússia reivindicou neste domingo (02/06) a tomada do vilarejo de Umanske, na região ucraniana de Donetsk, e o avanço sobre a região de Kharkiv, onde as forças de Moscou iniciaram uma ofensiva há algumas semanas. "Unidades do agrupamento do Centro" libertaram a localidade de Umanske como resultado de ações bem-sucedidas", disse o relatório de guerra da pasta. As informações não podem ser verificadas de forma independe. Umanske, com população de 176 pessoas antes da invasão Russa, fica a 11 quilômetros de Avdivka e a cerca de 15 quilômetros da capital regional de Donetsk, que é controlada pelas forças russas desde 2014. As perdas inimigas na frente de Donetsk totalizaram 360 homens em um dia, acrescentou o Ministério da Defesa russo. Donetsk, no Donbass, é uma das quatro regiões ucranianas que a Rússia declarou como anexadas em setembro de 2022, sete meses depois de ter invadido a Ucrânia. As outras três são Lugansk, também no Donbass, Kherson e Zaporíjia, no sul da Ucrânia. A Rússia já tinha anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014. A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a soberania russa nas cinco regiões anexadas. Moscou diz que avança em Kharkiv Os militares russos também insistiram que continuam avançando na região de Kharkiv. As forças russas afirmam ter infligido até 190 baixas às brigadas mecanizadas inimigas em quatro localidades de Kharkiv e repeliram sete contra-ataques perto de Vovchansk, Glyboke e Lyptsi. O agrupamento Zapad (Oeste) também melhorou suas posições e infligiu 465 baixas ao inimigo em Kharkiv, Lugansk e Donetsk, acrescentou o comunicado militar. O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, disse esta semana que seu exército havia tomado 28 localidades em Kharkiv durante o mês de maio, o que lhe permitiu avançar entre 8 e 9 quilômetros nesse setor da frente. md (EFE, Lusa)