Nigel Farage diz que disputará eleições no Reino Unido, em nova ameaça ao Partido Conservador

Nigel Farage, o ativista pró-Brexit e anti-imigração, anunciou nesta segunda-feira, 3, planos de concorrer como candidato nas eleições gerais do Reino Unido no próximo mês, causando um novo revés para as perspectivas do atual primeiro-ministro do país, Rishi Sunak, já em dificuldades. No mês passado, Farage disse que não buscaria um assento do Parlamento porque o anúncio da eleição antecipada para 4 de julho o pegou de surpresa, e porque queria priorizar o apoio à campanha eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas agora, Farage reverteu essa decisão e disse que assumiria como líder do Reform UK, sucessor do Partido Brexit que ele já liderou, e concorreria a um assento no Parlamento.

"Eu mudei de ideia - é permitido, vocês sabem," disse ele. "Vou me candidatar nesta eleição," adicionando que concorreria em Clacton-on-Sea, uma área litorânea onde o apoio ao Brexit tem sido forte. O anúncio ocorre na véspera de um dos maiores eventos da campanha eleitoral do Reino Unido até agora: um debate televisionado entre o Sunak e Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, de oposição. Com seu Partido Conservador muito atrás nas pesquisas de opinião, e após um início repleto de incidentes na campanha eleitoral geral, Sunak já está sob forte pressão.

A mudança de opinião de Farage pode piorar as perspectivas para o primeiro-ministro porque, segundo analistas, o Reform UK ameaça tomar um número significativo de votos dos Conservadores. Os Conservadores, de orientação centro-direita, estão no poder há 14 anos e enfrentam agora a sensação generalizada de que os eleitores querem mudança, especialmente após trocas constantes de primeiros-ministros. Divisivo, carismático e famoso por suas habilidades de comunicação, Farage foi um dos arquitetos do Brexit, que uma pequena maioria dos britânicos apoiou em um referendo de 2016. Sua decisão anterior de não concorrer na eleição foi considerada por alguns analistas como tendo retirado parte do ímpeto da campanha do Reform UK. Embora Farage tenha chances de ser eleito em 4 de julho, ele reconheceu que seu objetivo maior é liderar a "verdadeira" oposição a um governo do Partido Trabalhista caso o Partido Conservador no governo perca, como muitos esperam. Ele disse que queria liderar uma "revolta política... um virar de costas ao status quo político". Ele quer repetir a pressão política populista que impulsionou e, em seguida, ganhou o referendo de 2016 sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. "Não posso virar as costas para esses milhões de pessoas que me seguiram, acreditaram em mim", disse Farage. "Mudei de ideia porque não posso decepcionar milhões de pessoas".

Trabalhista defende arsenal nuclear Em 4 de julho, eleitores por todo o Reino Unido elegerão legisladores para preencher todos os 650 assentos na Câmara dos Comuns. O líder do partido que puder comandar uma maioria na Câmara - seja sozinho ou em coalizão - se tornará primeiro-ministro. O favorito é o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que prometeu nesta segunda manter as armas nucleares do Reino Unido enquanto busca dissipar críticas de que seu partido de centro-esquerda é fraco em defesa.