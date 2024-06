Medvedev perde para De Minaur e cai nas oitavas de Roland Garros

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, foi derrotado pelo australiano Alex de Minaur (11º) nesta segunda-feira (3) e se despediu do torneio de Roland Garros nas oitavas de final.

"Não acreditava que chegaria às quartas aqui, porque nestes últimos anos não joguei bem no saibro", comentou De Minaur, que até então nunca tinha passado da segunda rodada.

Medvedev, cujo melhor resultado no Grand Slam parisiense foi chegar às quartas de final de 2021, começou dominando a partida, impondo ritmo nas trocas de bola e movimentando o adversário para fechar o primeiro set.

No segundo, durante com 3-2 no placar, o russo chamou o médico para tratar a bolha no pé direito. Este momento mudou o retrato do jogo, já que De Minaur venceu os sete games seguintes.