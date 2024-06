Mbappé e Real Madrid, dois nomes unidos para fazer história

A novela interminável chegou ao fim: depois de mais de sete anos de rumores e "namoro", o astro francês Kylian Mbappé foi anunciado pelo Real Madrid nesta segunda-feira (3). Uma história com final feliz para as duas partes. Em comunicado, o clube espanhol oficializou a chegada de Mbappé "para as próximas cinco temporadas", depois de anos tentando tirá-lo do PSG. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O atacante de 25 anos, por sua vez, nunca escondeu sua preferência pelo Real Madrid, com os posteres do ídolo Cristiano Ronaldo pendurados nas paredes de seu quarto em Bondy (periferia de Paris), onde cresceu.

"Um sonho que se tornou realidade", escreveu Mbappé em suas redes sociais. "Estou muito feliz e orgulhoso por fazer parte do clube dos meus sonhos, o Real Madrid. É impossível explicar o quão feliz e empolgado estou neste momento. Mal posso esperar para ver vocês, Madridistas, e obrigado pelo seu incrível apoio. Hala Madrid!", declarou o atacante em um texto escrito em inglês, espanhol e francês. Livre para assinar com qualquer clube desde que anunciou sua saída do PSG, no dia 10 de maio, Mbappé abre um novo capítulo de sua carreira.

Ele deixa o time parisiense depois de sete temporadas e como maior artilheiro da história do PSG (256 gols em 308 jogos), mas com um legado que foi manchado na reta final de sua passagem pelos atritos com torcida, treinadores e diretoria do clube. Eleito cinco vezes consecutivas o melhor jogador da Ligue 1 e campeão do mundo pela França em 2018, Mbappé brilhou com a camisa do PSG, mas sem realizar seu grande "sonho": conquistar a Liga dos Campeões. - Em busca de glória - O Real Madrid, órfão de um goleador desde as saídas de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, espera o craque francês ansiosamente para liderar a equipe. Mbappé, que reitera repetidamente o desejo de fazer "história" no futebol, estará no lugar certo para saciar sua sede de troféus. Mas para isso terá que começar convencendo a exigente torcida madridista, e estabelecer uma boa relação com um grupo de jogadores que ganhou tudo sem ele. "O Real Madrid tem muitas estrelas, ele terá que aprender a brilhar como uma estrela a mais nesta equipe", resumiu a torcedora Helena Martín, uma professora de 42 anos.

"É Mbappé quem precisa do Real Madrid, mais do que o Real Madrid precisa de Mbappé", avalia Gabriel Urrutia, um sócio do clube merengue de 37 anos. O anúncio foi recebido na capital espanhola como uma espécie de libertação, e o final lógico de uma novela que se arrastava desde 2017, antes mesmo de sua chegada ao PSG. Nos últimos anos, as duas partes mantiveram contato, embora o jogador tenha se esquivado das sondagens do Real Madrid, principalmente em 2022, quando renovou seu contrato com o PSG.