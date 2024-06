Inglaterra vence Bósnia (3-0) em amistoso preparatório para Eurocopa

A Inglaterra, com uma equipe rejuvenescida e relativamente inexperiente, venceu a Bósnia por 3 a 0 em amistoso disputado no estádio St James' Park nesta segunda-feira (3), quatro dias antes de o técnico Gareth Southgate anunciar a lista definitiva dos jogadores que irão disputar a Eurocopa.

Os 'Three Lions', favoritos ao título no torneio continental, bateram a seleção bósnia com gols no segundo tempo de Cole Palmer (60' de pênalti), Trent Alexander-Arnold (85') e Harry Kane (89').

Southgate aproveitou a viagem a Newcastle para dar rodagem a jogadores com menos experiência na seleção, como Palmer e Eberechi Eze, titulares pela primeira vez.