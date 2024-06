Djokovic vira sobre Cerúndolo e vai às quartas em Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e atual campeão de Roland Garros, venceu o argentino Francisco Cerúndolo (27º) nesta segunda-feira (3) e avançou às quartas de final do torneio parisiense pelo 14º ano consecutivo, após uma virada épica.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 e 6-3, em uma batalha de quatro horas e 39 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Contra Cerúndolo, 'Nole' começou bem, fechando o primeiro set em 42 minutos depois de quebrar o saque do argentino no quarto e no sexto game. Durante a segunda parcial, quando sacava para empatar em 2-2, o número 1 do mundo levou a mão ao joelho com expressão de dor.