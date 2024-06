Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

Conhecida como "The Abnormal Beauty Company" (A Empresa de Beleza Anormal), a dedicação da DECIEM à transparência de ingredientes, agilidade, capacidades completas e comunidade internacional apaixonada de fãs de cuidados com a pele ajudam a expandir o portfólio de cuidados com a pele da ELC para conquistar ainda mais clientes em todo o mundo. A estratégia multimarca inovadora da empresa, impulsionada por uma estrutura ágil e verticalmente integrada, permite a rápida capacidade de criar e captar oportunidades e tendências para encantar clientes a nível mundial. A principal marca da DECIEM, The Ordinary, é uma disruptora do setor amada pelos clientes, que ficou entre as duas primeiras em cuidados com a pele de prestígio em seus mercados nacionais no Canadá e EUA, e entre as quatro primeiras na França, Alemanha e Reino Unido durante o trimestre finalizado em 31 de março de 2024.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC") anunciou hoje que concluiu a aquisição da empresa canadense multimarcas verticalmente integrada, DECIEM Beauty Group Inc. A ELC investiu pela primeira vez na DECIEM em 2017, aumentou a sua participação para se tornar proprietária maioritária em 2021 e exerceu recentemente sua opção de compra das restantes participações na DECIEM após um período de três anos. A ELC concluiu a compra das participações restantes em 31 de maio de 2024 usando dinheiro em caixa por cerca de US$ 860 milhões. O investimento total, líquido de caixa, é de cerca de US$ 1,7 bilhão em três parcelas. Estes valores estão sujeitos a ajustes pós-fechamento conforme contrato.

"Estamos incrivelmente orgulhosos do que a DECIEM está realizando", disse Fabrizio Freda, Presidente e Diretor Executivo da ELC. "Em nossos sete anos de parceria, a DECIEM alcançou um crescimento impressionante enquanto continua sua missão principal de reinventar cuidados com a pele eficazes e de alta qualidade para os diversos e sofisticados clientes de hoje. Como organização nativa digital com seguidores altamente engajados entre os clientes das gerações Y e Z, a DECIEM ajuda a expandir estrategicamente nosso portfólio de cuidados com a pele, e acreditamos que há muitas outras oportunidades de crescimento promissoras pela frente."

Ao aproveitar o desejo do cliente por cuidados com a pele eficazes e respaldados pela ciência, a The Ordinary está no nível de marcas em expansão da ELC, cada uma com vendas líquidas entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão. Nos últimos dois anos, graças a uma profunda experiência e rede internacional da ELC, a The Ordinary expandiu seu alcance mundial junto a clientes com lançamentos em mercados importantes, incluindo Índia, Oriente Médio e África do Sul. E, nos últimos três anos, a The Ordinary aumentou com sucesso a inovação como uma porcentagem das vendas, impulsionada pelos lançamentos altamente solicitados da Multi-Peptide Lash and Brow Serum, Multi-Peptide Eye Serum e Soothing & Barrier Support Serum, que demonstram o foco contínuo da marca em desenvolver produtos revolucionários.

Fundada em 2013 pelo falecido Brandon Truaxe, um visionário que defendia a autenticidade e a transparência no setor da beleza, a DECIEM se uniu à ELC com capacidades de incubação de marca e um portfólio que, além da The Ordinary, também inclui a NIOD, uma pioneira em ciência da pele liderada pela tecnologia, e a AVESTAN, uma marca de fragrâncias que honra a visão de Brandon. A DECIEM tem sede em Toronto, Canadá, que também abriga seus cinco laboratórios internos, sendo liderada pela Cofundadora e Diretora Executiva, Nicola Kilner, e Jesper Rasmussen, Vice-Presidente Sênior Global e Diretor Geral.

"A DECIEM é uma empresa excepcional com marcas autênticas, produtos essenciais altamente eficazes, bem como um relacionamento exclusivamente transparente e envolvente com seus clientes fieis ao redor do mundo", disse Stéphane de La Faverie, Presidente Executivo do Grupo ELC. "Desfrutamos de uma parceria fantástica durante os últimos sete anos e estamos empolgados em continuar nossa jornada juntos."

"A DECIEM e suas marcas incorporam valores de persistência destemida, qualidade intransigente e integridade profunda que conformam o modo como fazemos negócios na The Estée Lauder Companies", disse William P. Lauder, Presidente Executivo da ELC. "Somos gratos a toda a equipe da DECIEM por sua liderança e trabalho duro, e estamos tremendamente empolgados para ver o que podemos continuar conquistando juntos nos próximos meses e anos."

As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas nas expectativas de observações citadas para a DECIEM e os benefícios contínuos da aquisição, envolvem riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes destas declarações prospectivas incluem condições econômicas, geopolíticas e outras atuais no mercado internacional, ações de varejistas, fornecedores e clientes, concorrência, a integração contínua dos negócios da DECIEM e/ou a capacidade de implementar o plano estratégico a longo prazo da DECIEM, além dos fatores de risco descritos no relatório anual da ELC no Formulário 10-K para o ano concluído em 30 de junho de 2023.

Sobre The Estée Lauder Companies