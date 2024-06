Comunicado do Business Wire :Mastercard Incorporated

A Mastercard anunciou hoje a expansão de seu programa global de checkout biométrico na América Latina (LAC). Com os parceiros Ingenico, Fulcrum Biometrics, Fujitsu Frontech, e Scanntech, a Mastercard lançou uma experiência inovadora de pagamentos biométricos em loja na Red Expres, da Tienda Inglesa, no Uruguai. Este é o primeiro piloto do Programa de Checkout Biométrico que permite que os clientes paguem com a palma da mão e o segundo piloto na região LAC. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240603939826/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mastercard lança programa de checkout biométrico no Uruguai (Photo: Business Wire)

Os compradores da Red Expres podem registrar suas informações, credenciais de pagamento e dados biométricos no local e pagar suas mercadorias sem esforço, colocando a mão sobre um sensor no terminal de pagamento. O programa de checkout biométrico permite pagamentos mais rápidos, filas mais curtas no checkout e integração a programas de fidelidade, levando a uma experiência aprimorada e personalizada para o cliente. "Estamos entusiasmados em expandir nosso Programa de Checkout Biométrico para a América Latina com o lançamento de nosso programa piloto na Red Expres", dizFederico Cofman, Líder de Cluster para Argentina, Paraguai e Uruguai, Mastercard. "Os consumidores estão buscando mais opções na forma de pagamento e, graças à nossa inovação colaborativa, podemos oferecer experiências de pagamento mais seguras e descomplicadas." O Biometric Checkout Program da Mastercard representa uma estrutura tecnológica inédita para estabelecer padrões para novas formas de pagamento em lojas. Um sistema de pagamento de última geração, desenvolvido pela Ingenico e pela Fulcrum Biometrics, uma empresa da Fujitsu, permite que os participantes do piloto registrem a biometria da palma da mão e a vinculem a qualquer cartão de débito, pré-pago ou de crédito, possibilitando que eles paguem tranquilamente sem uma carteira ou dispositivo.

"O Palm é uma das biometrias mais seguras para identificar clientes e permitir uma experiência de pagamento fluida e perfeita. É mais rápido do que os tradicionais chip e senha, e oferece várias vantagens tangíveis, incluindo segurança inigualável. Estamos vendo um grande interesse dos comerciantes na solução que desenvolvemos com a Fulcrum Biometrics. Por meio do Programa Mastercard, essas parcerias globais estão preparadas para transformar as experiências de pagamento para mais consumidores", comentaArnaud Dubreuil, Diretor de Inovação da Ingenico. "Acreditamos que a biometria criará um ambiente mais fácil e seguro para todos em todo o mundo, em nossa sociedade digital em constante expansão. Estou muito feliz por ver nossa tecnologia PalmSecure e Fulcrum Biometrics moldando a próxima geração de soluções de pagamento da Ingenico por meio do programa Mastercard BCO", declaraTakahiro Matsumura, vice-presidente corporativo da Fujitsu Frontech Limited e diretor global da PalmSecure Business. "Estamos orgulhosos de sermos os primeiros na América Latina a oferecer pagamentos com a palma da mão dentro do Programa de Checkout Biométrico da Mastercard usando tecnologia de ponta. A inovação está em nosso DNA e sempre buscamos oferecer aos nossos clientes as formas mais práticas e adaptadas de fazer suas compras com a maior comodidade possível", declaraJuan Manuel Parada, Diretor-Geral do Grupo Tienda Inglesa. Verónica Bustamante, Gerente Geral da Scanntech, comenta sobre o compromisso da empresa com o desenvolvimento tecnológico e a simplificação de processos com o máximo de segurança: "Devido ao seu alto nível de precisão na identificação de indivíduos, a tecnologia de identificação das veias da palma da mão ajuda os comerciantes a reduzirem o roubo de identidade e a fraude com cartões de pagamento, que causam perdas significativas. Dessa forma, continuamos a trazer soluções inovadoras de acordo com as necessidades de nossos clientes, ajudando-os a expandirem seus negócios". Lançado na primavera de 2022 no Brasil, o programa de checkout biométrico da Mastercard está pronto para transformar os pagamentos em lojas. No ano passado, a empresa anunciou a expansão do programa para a região da Ásia-Pacífico. Para continuar avançando na biometria em lojas, a Mastercard lançará vários pilotos biométricos ainda este ano em países de todo o mundo. Sobre a Ingenico

A Ingenico é líder global em aceitação de pagamentos e serviços. Apoiamos os nossos clientes e os seus clientes a fazerem mais com pagamentos. Atuando em 37 países, com mais de 3.500 funcionários, estamos à frente do cenário comercial há mais de quatro décadas. Com mais de 40 milhões de dispositivos de pagamento implantados em todo o mundo, alimentados por mais de 2.500 aplicativos, atendemos às necessidades de milhões de consumidores todos os dias. Através das nossas soluções integradas avançadas e da nossa rede de parcerias, simplificamos o mundo dos pagamentos oferecendo serviços de valor agregado para impulsionar o comércio. Sobre a Fujitsu O propósito da Fujitsu é tornar o mundo mais sustentável, construindo confiança na sociedade por meio da inovação. Como o parceiro de transformação digital preferido de clientes em mais de 100 países, nossos 124.000 funcionários trabalham para resolver alguns dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. Nossa gama de serviços e soluções se baseia em cinco tecnologias principais: Computação, Redes, AI, Dados e Segurança, e Tecnologias Convergentes, que reunimos para oferecer transformação sustentável. A Fujitsu Limited (TSE:6702) relatou receitas consolidadas de 3,7 trilhões de ienes (US$26 bilhões) para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024, e continua sendo a principal empresa de serviços digitais no Japão por participação de mercado. Saiba mais: www.fujitsu.com.