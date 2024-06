Comunicado do Business Wire :Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje que o Germans Trias i Pujol, um hospital pioneiro localizado ao norte de Barcelona (Espanha) e que atende mais de 800 mil pessoas, está lançando uma iniciativa inovadora de telessaúde e gerenciamento remoto de pacientes usando tecnologia da Masimo. O projeto SESHAT está focado no uso de dispositivos vestíveis avançados e conectividade sem fio para permitir que equipes médicas acompanhem, de forma remota, os dados fisiológicos de pacientes quase em tempo real onde quer que estejam - seja em outro setor do hospital ou em casa. A iniciativa, que começou no quarto trimestre de 2023 e está prevista para durar pelo menos três anos, inclui a implementação de até 1 mil relógios médicos Masimo W1®, 100 monitores de sinais vitais contínuos vestíveis Radius VSM?, 10 sistemas Patient SafetyNet? e uma série de produtos adicionais Hospital Automation? da Masimo.

A iniciativa surgiu de necessidades identificadas durante a pandemia da COVID e se centra na monitorização remota de pacientes com necessidades de cuidados complexos. O objetivo do projeto SESHAT é obter dados fisiológicos em tempo real dos pacientes e fazer com que eles ajudem as equipes médicas a melhorar os resultados de saúde. Ao facilitar um melhor acompanhamento das alterações fisiológicas de cada paciente e combinar essas alterações com outros dados de saúde disponíveis, as equipes médicas envolvidas na iniciativa esperam conceber e validar melhores indicadores prospectivos de progresso clínico e adesão terapêutica. O seu objetivo é, em última análise, ajudar as instituições na transição de um modelo reativo, em que profissionais da área de saúde tratam doenças sintomáticas, para um modelo mais proativo, em que as equipes médicas recebem informações que permitem antecipar complicações ou selecionar medicamentos mais adequados para garantir uma melhor resposta terapêutica, de acordo com o perfil de cada paciente.

O Dr. Oriol Estrada, diretor de Estratégia e Inovação em Saúde do hospital, comentou: "O projeto SESHAT, chamado assim em homenagem à deusa egípcia da escrita e da medição, visa transformar a saúde de um modelo reativo em um modelo preditivo, graças aos dados confiáveis, contínuos e em tempo real de pacientes, medidos por meio de tecnologia vestível, tanto no hospital quanto em casa".

Joe Kiani, fundador e CEO da Masimo, disse: "É uma honra esta parceria com o Germans Trias i Pujol para apoiar o projeto SESHAT. Quando fundei a Masimo há 35 anos, nossa missão era melhorar os resultados dos pacientes e reduzir o custo do atendimento, levando o monitoramento não invasivo a novos locais e aplicações. Agora, com décadas de inovação e refinamento, estamos oferecendo nossas tecnologias pioneiras de monitoramento contínuo e preciso para ainda mais novos locais e aplicações, incluindo residências - com poderosas modalidades vestíveis, sem fio e remotas, como Masimo W1 e Radius VSM, baseadas no SET® da Masimo. Nosso inovador algoritmo preditivo Halo?, ferramentas alimentadas por inteligência artificial (IA) e soluções de conectividade e automação, por sua vez, fazem que esse fluxo preciso e com riqueza de dados dos pacientes seja acessível às equipes médicas quando e onde precisam, ajudando as pessoas a se sentirem conectadas e cuidadas, e informando decisões cada vez mais perspicazes sobre os tratamentos de saúde. Em última análise, acreditamos que isso irá melhorar os resultados e, ao mesmo tempo, reduzir o custo do atendimento, de acordo com a nossa missão fundadora. Mal podemos esperar para coletar inúmeros insights e melhorar 800 mil vidas com os cuidados médicos inovadores do Germans Trias i Pujol".

A Masimo (NASDAQ: MASI) é uma empresa global de tecnologia médica que desenvolve e produz uma ampla variedade de tecnologias de monitoramento líderes do setor, incluindo medições inovadoras, sensores, monitores de pacientes e soluções de automação e conectividade. Além disso, a Masimo Consumer Audio é o lar de oito marcas lendárias de áudio, incluindo Bowers & Wilkins, Denon, Marantz e Polk Audio. Nossa missão é melhorar a vida, melhorar os resultados dos pacientes e reduzir o custo dos cuidados. A oximetria de pulso Masimo SET ® easure-through Motion and Low Perfusion?, introduzida em 1995, demonstrou em mais de 100 estudos independentes e objetivos ter um desempenho superior ao de outras tecnologias de oximetria de pulso. 1 O Masimo SET ® também demonstrou ajudar os médicos a reduzir a retinopatia grave da prematuridade em recém-nascidos, 2 melhorar a triagem de CCHD em recém-nascidos 3 e, quando usado para monitoramento contínuo com o Masimo Patient SafetyNet? em enfermarias pós-cirúrgicas, reduzir as ativações de equipes de resposta rápida, transferências de UTI e custos. 4-7 Estima-se que o Masimo SET ® seja usado em mais de 200 milhões de pacientes nos principais hospitais e outros ambientes de saúde no mundo inteiro, 8 e é a principal oximetria de pulso em 9 dos 10 principais hospitais, conforme classificado no U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll de 2022-23. 9 Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia rainbow ® Pulse CO-Oximetry, permitindo o monitoramento não invasivo e contínuo de constituintes sanguíneos que antes só podiam ser medidos de forma invasiva, incluindo hemoglobina total (SpHb ® ), conteúdo de oxigênio (SpOC?), carboxihemoglobina (SpCO ® ), metemoglobina (SpMet ® ), Índice de Variabilidade de Pleth (PVi ® ), RPVi? (rainbow ® PVi) e Índice de Reserva de Oxigênio (ORi?). Em 2013, a Masimo introduziu a Plataforma de Conectividade e Monitoramento de Pacientes Root ® , construída desde o início para ser tão flexível e expansível quanto possível para facilitar a adição de outras tecnologias de monitoramento da Masimo e de terceiros; as principais adições da Masimo incluem o Monitoramento da Função Cerebral SedLine ® de Próxima Geração, a Oximetria Regional O3 ® e a Capnografia ISA? com linhas de amostragem NomoLine ® . A família de Pulse CO-Oximeters ® de monitoramento contínuo e pontual da Masimo inclui dispositivos projetados para uso em uma variedade de cenários clínicos e não clínicos, incluindo tecnologia vestível sem fio, como Radius-7 ® , Radius PPG ® e Radius VSM?, dispositivos portáteis como Rad-67 ® oxímetros de pulso de ponta de dedo como MightySat ® Rx e dispositivos disponíveis para uso no hospital e em casa, como Rad-97 ® e o relógio médico Masimo W1 ® . As soluções de conectividade e automação hospitalar e doméstica da Masimo estão centradas na plataforma Masimo Hospital Automation? e incluem Iris ® Gateway, iSirona?, Patient SafetyNet, Replica ® , Halo ION ® , UniView ® , UniView :60? e Masimo SafetyNet ® . Seu crescente portfólio de soluções de saúde e bem-estar inclui Radius Tº ® , Masimo W1 Sport e Masimo Stork?. Informações adicionais sobre a Masimo e seus produtos podem ser encontradas em www.masimo.com. Estudos clínicos publicados sobre os produtos Masimo podem ser encontrados em www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

O Hospital Universitário Germans Trias i Pujol está em Badalona e pertence ao Instituto de Saúde da Catalunha. É um centro de alta tecnologia que presta serviços de saúde a uma população de 800 mil habitantes na zona metropolitana norte de Barcelona. Desde sua fundação, o hospital é pioneiro no desenvolvimento e atendimento em diversas áreas de excelência, como doenças infecciosas, cardiovasculares, inflamatórias, oncológicas e respiratórias, entre outras. Ele abrange um poderoso campus de pesquisa biomédica com 12 instituições de renome internacional, empregando mais de 6 mil profissionais e pesquisadores na área da saúde. A inovação clínica - transformar problemas clínicos em oportunidades para melhorar resultados - é um dos pilares estratégicos da instituição.

"Para atingir esses objetivos", continuou o Dr. Estrada, "era preciso selecionar um dispositivo vestível que fosse resistente, fiável e não impedisse a vida normal do paciente. Depois de analisar várias opções, escolhemos a tecnologia da Masimo integrada em dispositivos vestíveis de nível médico, como Masimo W1 e Radius VSM. Um fator decisivo nessa escolha foi a vontade da Masimo de se tornar uma parceira tecnológica mais além de ser apenas uma fornecedora de tecnologia. Estabelecemos uma colaboração estratégica onde o projeto SESHAT servirá como campo de validação de melhorias tecnológicas e identificação de novas necessidades nas quais ambas as instituições irão cooperar. Na hora de decidir, foi importante que as lideranças do projeto trabalhassem com uma empresa líder no setor de tecnologia de monitoramento que oferece um portfólio com solução global para todas as fases do atendimento ao paciente: do hospital ao domicílio, além de proporcionar integração com os sistemas de informação hospitalar".

-- Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. Fevereiro de 2011;100(2):188-92.

-- de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 08/01/2009;338.

-- Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology . 2010:112(2):282-287.

-- Taenzer A et al. Postoperative Monitoring - The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter . Primavera-verão de 2012.

-- McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety . Julho de 2016;42(7):293-302.

-- McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 14/03/2020. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696.

-- Estimativa: Dados arquivados da Masimo.

-- http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, conforme definido na Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e na Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, no âmbito da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares dos EUA de 1995. Estas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações sobre a eficácia potencial do Masimo W1?, Radius VSM?, Hospital Automation?, SET®, a parceria entre Masimo e o Hospital Germans Trias i Pujol (a "parceria") e a perspectiva do projeto SESHAT. Estas declarações prospectivas são baseadas em expectativas atuais sobre eventos futuros que nos afetam e estão sujeitas a riscos e incertezas, todos os quais são difíceis de prever e muitos dos quais estão fora de nosso controle e podem fazer com que nossos resultados reais difiram material e adversamente daqueles expressos em nossas declarações prospectivas como resultado de vários fatores de risco, incluindo, entre outros: riscos relacionados a nossas suposições sobre a repetibilidade dos resultados clínicos; riscos relacionados à nossa crença de que as tecnologias de medição não invasiva exclusivas da Masimo - incluindo Masimo W1?, Radius VSM?, Hospital Automation? e SET®, bem como a parceria e a perspectiva do projeto SESHAT - contribuem para resultados clínicos positivos e segurança do paciente; riscos relacionados à nossa crença de que os avanços médicos não invasivos da Masimo oferecem soluções econômicas e vantagens exclusivas; riscos relacionados à COVID-19; bem como outros fatores discutidos na seção "Fatores de risco" de nossos relatórios mais recentes arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que podem ser obtidos gratuitamente em www.sec.gov. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações cautelares anteriores. Advertimos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se referem apenas à data de hoje. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar, alterar ou esclarecer estas declarações ou os "Fatores de Risco" contidos em nossos relatórios mais recentes arquivados na SEC, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido nos termos as leis de valores mobiliários aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240602420916/pt/

Contato

Masimo Evan Lamb 949-396-3376 [email protected]

© 2024 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.